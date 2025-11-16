Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Пётр Гуменник — третий

Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Пётр Гуменник — третий
Комментарии

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк одержал победу на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление спортсмен получил от судей 278,65 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

Второе место занял двукратный чемпион России Евгений Семененко, он набрал за прокат 274,91 балла. Семененко лидировал после короткой программы. Тройку призёров замкнул Пётр Гуменник (265,75).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

  1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.
  2. Евгений Семененко — 274,91.
  3. Пётр Гуменник — 265,75.
  4. Макар Игнатов — 264,80.
  5. Роман Савосин — 244,27.
  6. Артём Ковалёв — 227,20.
Материалы по теме
Степанова и Букин были тенью самих себя. Но сейчас они по-настоящему заблистают? LIVE
Live
Степанова и Букин были тенью самих себя. Но сейчас они по-настоящему заблистают? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android