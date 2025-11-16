Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Пётр Гуменник — третий

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк одержал победу на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление спортсмен получил от судей 278,65 балла.

Второе место занял двукратный чемпион России Евгений Семененко, он набрал за прокат 274,91 балла. Семененко лидировал после короткой программы. Тройку призёров замкнул Пётр Гуменник (265,75).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты: