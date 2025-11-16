Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

«Не был и не стоит». Кондратюк — о том, считает ли себя королём после побед на двух этапах

«Не был и не стоит». Кондратюк — о том, считает ли себя королём после побед на двух этапах
Комментарии

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк назвал «фартом» победы на этапах Гран-при России сезона-2025/2026 в Магнитогорске и Москве, а также не стал называть себя королём.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Быть в роли короля? Такие тезисы сразу откидываем. Не был и не стоит начинать. Какой-то дикий фарт оба этапа. Всё шло к тому, что я буду в медалях, но в Магнитогорске я думал, что буду третьим, а тут вторым. Но в итоге я оба раза победил», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

  1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.
  2. Евгений Семененко — 274,91.
  3. Пётр Гуменник — 265,75.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

