«Не был и не стоит». Кондратюк — о том, считает ли себя королём после побед на двух этапах

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк назвал «фартом» победы на этапах Гран-при России сезона-2025/2026 в Магнитогорске и Москве, а также не стал называть себя королём.

«Быть в роли короля? Такие тезисы сразу откидываем. Не был и не стоит начинать. Какой-то дикий фарт оба этапа. Всё шло к тому, что я буду в медалях, но в Магнитогорске я думал, что буду третьим, а тут вторым. Но в итоге я оба раза победил», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты: