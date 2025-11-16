«Не был и не стоит». Кондратюк — о том, считает ли себя королём после побед на двух этапах
Поделиться
Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк назвал «фартом» победы на этапах Гран-при России сезона-2025/2026 в Магнитогорске и Москве, а также не стал называть себя королём.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
«Быть в роли короля? Такие тезисы сразу откидываем. Не был и не стоит начинать. Какой-то дикий фарт оба этапа. Всё шло к тому, что я буду в медалях, но в Магнитогорске я думал, что буду третьим, а тут вторым. Но в итоге я оба раза победил», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:
- Марк Кондратюк — 278,65 балла.
- Евгений Семененко — 274,91.
- Пётр Гуменник — 265,75.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
18:17
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:46
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:25
-
17:08
-
16:58
-
16:56
-
16:46
-
15:22
-
15:20
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:53
-
14:49
-
14:46
-
14:43
-
14:36
-
09:26
-
06:20
-
04:17