Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк объяснил, почему считает правильным занижать свои заслуги и умения

Кондратюк объяснил, почему считает правильным занижать свои заслуги и умения
Комментарии

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк после победы на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве объяснил, почему считает правильным занижать собственные заслуги и умения.

«Мне так спокойнее и жить, и кататься. Психологически так легче. Когда себе человек ставит высшую планку и не достигает её, то это ударяет сильно. А если жить так — ну, что-нибудь сложится – то, когда ты достигаешь пика, просто эмоций становится больше», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.
2. Евгений Семененко — 274,91.
3. Пётр Гуменник — 265,75.

Материалы по теме
Степанова и Букин были тенью самих себя. Но сейчас они по-настоящему заблистают? LIVE
Live
Степанова и Букин были тенью самих себя. Но сейчас они по-настоящему заблистают? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android