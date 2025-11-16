Кондратюк объяснил, почему считает правильным занижать свои заслуги и умения

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк после победы на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве объяснил, почему считает правильным занижать собственные заслуги и умения.

«Мне так спокойнее и жить, и кататься. Психологически так легче. Когда себе человек ставит высшую планку и не достигает её, то это ударяет сильно. А если жить так — ну, что-нибудь сложится – то, когда ты достигаешь пика, просто эмоций становится больше», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.

2. Евгений Семененко — 274,91.

3. Пётр Гуменник — 265,75.