Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк рассказал, что планирует усложнять программу к чемпионату России — 2026

Кондратюк рассказал, что планирует усложнять программу к чемпионату России — 2026
Комментарии

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, что планирует усложнить программу к чемпионату России — 2026.

«Планка минимум — это чистый четверной тулуп и каскад четыре—три во второй половине. Может быть, вернусь к секвенции из двух тройных акселей, но не уверен. Это надо будет накатать.

Кажется, отобрался на чемпионат России. Фух (смеётся)», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.
2. Евгений Семененко — 274,91.
3. Пётр Гуменник — 265,75.

Материалы по теме
Кондратюк объяснил, почему считает правильным занижать свои заслуги и умения
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android