Кондратюк рассказал, что планирует усложнять программу к чемпионату России — 2026
Поделиться
Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, что планирует усложнить программу к чемпионату России — 2026.
«Планка минимум — это чистый четверной тулуп и каскад четыре—три во второй половине. Может быть, вернусь к секвенции из двух тройных акселей, но не уверен. Это надо будет накатать.
Кажется, отобрался на чемпионат России. Фух (смеётся)», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:
1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.
2. Евгений Семененко — 274,91.
3. Пётр Гуменник — 265,75.
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
18:17
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:46
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:25
-
17:08
-
16:58
-
16:56
-
16:46
-
15:22
-
15:20
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:53
-
14:49
-
14:46
-
14:43
-
14:36
-
09:26
-
06:20
-
04:17