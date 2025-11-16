Кондратюк рассказал, что планирует усложнять программу к чемпионату России — 2026

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, что планирует усложнить программу к чемпионату России — 2026.

«Планка минимум — это чистый четверной тулуп и каскад четыре—три во второй половине. Может быть, вернусь к секвенции из двух тройных акселей, но не уверен. Это надо будет накатать.

Кажется, отобрался на чемпионат России. Фух (смеётся)», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Кондратюк стал победителем этапа Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.

2. Евгений Семененко — 274,91.

3. Пётр Гуменник — 265,75.