Кондратюк: вдруг у меня одна попытка четверного тулупа на сезон и её держу на ЧР

Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк высказался о своём четверном тулупе на этапе Гран-при России в Москве. Марк стал победителем этапа с результатом 278,65 балла.

«Был раздосадован этим прыжком. К сожалению, за два этапа у меня не получилось два тулупа. Но есть тенденция на улучшение: в Магнитогорске у меня была «бабочка», то есть два оборота, здесь же уже четыре, хоть и приземлил на попу. Есть шанс, что на чемпионате России его сделаю чисто. Сказал тренерам, что вдруг у меня всегда одна попытка на сезон и вот я держу её на чемпионат России», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.