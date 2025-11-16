Кондратюк: вдруг у меня одна попытка четверного тулупа на сезон и её держу на ЧР
Чемпион Европы и России 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк высказался о своём четверном тулупе на этапе Гран-при России в Москве. Марк стал победителем этапа с результатом 278,65 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
«Был раздосадован этим прыжком. К сожалению, за два этапа у меня не получилось два тулупа. Но есть тенденция на улучшение: в Магнитогорске у меня была «бабочка», то есть два оборота, здесь же уже четыре, хоть и приземлил на попу. Есть шанс, что на чемпионате России его сделаю чисто. Сказал тренерам, что вдруг у меня всегда одна попытка на сезон и вот я держу её на чемпионат России», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
