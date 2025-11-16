Алексей Мишин высказался о программах Евгения Семененко в олимпийском сезоне
Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о программах двукратного чемпиона России в одиночном катании Евгения Семененко в олимпийском сезоне.
«Мудрость тренера в том, чтобы дать возможность проявить свою душу в той музыке, которой он напитался», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
На этапе Гран-при России в Москве Семененко занял второе место с результатом 274,91 балла. Победителем стал Марк Кондратюк (278,65). Тройку лидеров замкнул Пётр Гуменник (265,76).
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:
- Марк Кондратюк — 278,65 балла.
- Евгений Семененко — 274,91.
- Пётр Гуменник — 265,75.
- Макар Игнатов — 264,80.
- Роман Савосин — 244,27.
- Артём Ковалёв — 227,20.
Материалы по теме
Комментарии