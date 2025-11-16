Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Алексей Мишин высказался о программах Евгения Семененко в олимпийском сезоне

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о программах двукратного чемпиона России в одиночном катании Евгения Семененко в олимпийском сезоне.

«Мудрость тренера в том, чтобы дать возможность проявить свою душу в той музыке, которой он напитался», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при России в Москве Семененко занял второе место с результатом 274,91 балла. Победителем стал Марк Кондратюк (278,65). Тройку лидеров замкнул Пётр Гуменник (265,76).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты:

  1. Марк Кондратюк — 278,65 балла.
  2. Евгений Семененко — 274,91.
  3. Пётр Гуменник — 265,75.
  4. Макар Игнатов — 264,80.
  5. Роман Савосин — 244,27.
  6. Артём Ковалёв — 227,20.
