Алексей Мишин высказался о программах Евгения Семененко в олимпийском сезоне

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о программах двукратного чемпиона России в одиночном катании Евгения Семененко в олимпийском сезоне.

«Мудрость тренера в том, чтобы дать возможность проявить свою душу в той музыке, которой он напитался», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На этапе Гран-при России в Москве Семененко занял второе место с результатом 274,91 балла. Победителем стал Марк Кондратюк (278,65). Тройку лидеров замкнул Пётр Гуменник (265,76).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Результаты: