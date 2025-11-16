Гуменник поделился ощущениями после бронзы на Гран-при в Москве

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился ощущениями после бронзы на этапе Гран-при России в Москве. По сумме двух программ Пётр получил от судей 265,76 балла.

«Какие ощущения после проката? Живой. Ощущения спокойные. Радостного проката, конечно, не получилось. Как был готов — так примерно и выступил. Отдельно прыжки хорошо получаются, а вкатать программу после отдыха ещё не совсем успел. Пока и не планировал, вхожу в форму плавно. Ещё тяжеловато делать прыжки не на свежие силы. Но это наработается. Думаю, в Омске будет уже намного лучше», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.