Гуменник поделился ощущениями после бронзы на Гран-при в Москве
Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился ощущениями после бронзы на этапе Гран-при России в Москве. По сумме двух программ Пётр получил от судей 265,76 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
«Какие ощущения после проката? Живой. Ощущения спокойные. Радостного проката, конечно, не получилось. Как был готов — так примерно и выступил. Отдельно прыжки хорошо получаются, а вкатать программу после отдыха ещё не совсем успел. Пока и не планировал, вхожу в форму плавно. Ещё тяжеловато делать прыжки не на свежие силы. Но это наработается. Думаю, в Омске будет уже намного лучше», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
