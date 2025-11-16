Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник поделился ощущениями после бронзы на Гран-при в Москве

Гуменник поделился ощущениями после бронзы на Гран-при в Москве
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился ощущениями после бронзы на этапе Гран-при России в Москве. По сумме двух программ Пётр получил от судей 265,76 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Какие ощущения после проката? Живой. Ощущения спокойные. Радостного проката, конечно, не получилось. Как был готов — так примерно и выступил. Отдельно прыжки хорошо получаются, а вкатать программу после отдыха ещё не совсем успел. Пока и не планировал, вхожу в форму плавно. Ещё тяжеловато делать прыжки не на свежие силы. Но это наработается. Думаю, в Омске будет уже намного лучше», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Пётр Гуменник — третий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android