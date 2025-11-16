Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Гуменник рассказал о небольшой травме накануне отпуска после контрольных прокатов

Гуменник рассказал о небольшой травме накануне отпуска после контрольных прокатов
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о небольшой травме, которую он получил после контрольных прокатов.

«Отдых был немного эфемерный, но он был. Я где‑то дня четыре отдыхал, неделю почти не тренировался, недели три не напрягался. Смотря какие метрики учитывать, конечно. Сначала хорошо отдохнул, затем стал потихоньку начинать. Потом случилась небольшая травма, которая как раз под отпуск очень удачно совпала, восстанавливался. Только недели две последних работал в полную силу. Сейчас полностью восстановился, уже ничего не беспокоит», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

