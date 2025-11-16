Кондратюк поделился эмоциями от победы на Гран-при России в Москве

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о победе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Спортсмен получил от судей 278,65 балла.

«Ощущения скорее положительные. Мне показалось, что в плане эмоций это был хороший прокат, в плане элементов – почти. Но это точно было лучше, чем было в Магнитогорске. То, что я делал там и тут – сегодня было чище. А то, что я не сделал ни там, ни тут – хотя бы вкрутил. Уже какой-то шаг вперёд. И, наверное, первый раз мне было катать эту программу легко.

Обычно произвольная, как бы ты к ней ни готовился, тяжело очень даётся физически. Сегодня поймал себя на ощущении в прокате, что живенько еду. Это хорошо, значит, потихонечку программа накатывается. Дальше, надеюсь, будет ещё лучше и легче», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.