Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
00:05 Мск
Фигурное катание

Кондратюк поделился эмоциями от победы на Гран-при России в Москве

Кондратюк поделился эмоциями от победы на Гран-при России в Москве
Марк Кондратюк
Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о победе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Спортсмен получил от судей 278,65 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Ощущения скорее положительные. Мне показалось, что в плане эмоций это был хороший прокат, в плане элементов – почти. Но это точно было лучше, чем было в Магнитогорске. То, что я делал там и тут – сегодня было чище. А то, что я не сделал ни там, ни тут – хотя бы вкрутил. Уже какой-то шаг вперёд. И, наверное, первый раз мне было катать эту программу легко.

Обычно произвольная, как бы ты к ней ни готовился, тяжело очень даётся физически. Сегодня поймал себя на ощущении в прокате, что живенько еду. Это хорошо, значит, потихонечку программа накатывается. Дальше, надеюсь, будет ещё лучше и легче», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

