Семененко оценил свой прокат произвольной программы на этапе Гран-при в Москве

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко оценил свой прокат произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве. За своё выступление он получил от судей 178,16 балла.

«В целом, непросто, как и вчера говорил. Четверные прыгаю две — две с половиной недели. Решили всё-таки вставить один из сложных четверных, риттбергер. Рад, что приземлил его, до этого была череда неудач с этим прыжком. На тренировках постоянно хороший процент выполнения, но на стартах никак не получался. Вчера хотел показать хорошую короткую программу, сегодня также горел желанием исполнить хорошо четверной риттбергер.



Рад, что получилось всю программу хорошо прокатать, старался не делать бабочек, степаутов, не падать, рад, что получилось неплохо откатать произвольную», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.