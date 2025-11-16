Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

Кондратюк: Женя Семененко хорошо катался, мне прокат понравился, думал, он выиграет

Марк Кондратюк
Российский фигурист Марк Кондратюк оценил выступление Евгения Семененко на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Кондратюк одержал победу, а Семененко завоевал серебро.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Результат неожиданный. Когда я откатал, видел, что по сумме уже точно с серебром, уже был рад этому, доволен. У нас четвёртый сезон с этапами Гран-при России, это уже был мой лучший результат, до этого я был только с золотом и бронзой. А теперь минимум золото и серебро. Женя [Семененко]. очень хорошо катался, думал, что он выиграет.

Поэтому когда увидел, что он в итоге стал вторым, честно говоря, удивился. Не смотрел распечатки, ещё в коньках, даже не садился. Возможно, нашли какие-то нюансы. Мне его прокат понравился, он был хороший. Думал, он выиграет», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

