Гуменник объяснил решение не упрощать контент в программах подготовкой к Олимпиаде

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник объяснил решение не упрощать контент в программах подготовкой к Олимпийским играм в Милане.

«Облегчить контент? Наоборот, так как готовлюсь к Милану в первую очередь, решил не менять контент. В течение сезона буду один контент натренировывать. Возможно, по логике было бы эффективнее накатать на этих стартах что-то облегчённое: в короткой с сальховом, в произвольной с четырьмя четверными вместо пяти. Катать то, на что я был готов. Но чтобы ничего не менять, катать с заходами, с которыми привык, решил оставить свой контент», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.