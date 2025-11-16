Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

Гуменник объяснил решение не упрощать контент в программах подготовкой к Олимпиаде

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник объяснил решение не упрощать контент в программах подготовкой к Олимпийским играм в Милане.

«Облегчить контент? Наоборот, так как готовлюсь к Милану в первую очередь, решил не менять контент. В течение сезона буду один контент натренировывать. Возможно, по логике было бы эффективнее накатать на этих стартах что-то облегчённое: в короткой с сальховом, в произвольной с четырьмя четверными вместо пяти. Катать то, на что я был готов. Но чтобы ничего не менять, катать с заходами, с которыми привык, решил оставить свой контент», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

