Гуменник хочет сделать произвольную программу «Евгений Онегин» более европейской

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, что хочет сделать свою произвольную программу «Евгений Онегин» более европейской.

«Решили сделать «Онегина» более европейским, поднять skating skills (навык катания на коньках. — Прим. «Чемпионата»), чтобы не было остановок, больше хореографии, работы корпуса. Это, конечно, тоже съедает силы. Но и я сам получаю больше удовольствия, когда программа более яркая. Даже те, кто не прыгает четверные, катаются очень хорошо, у них отличное скольжение. Чтобы соответствовать западному уровню, чтобы на их фоне не выбиваться, пришлось сделать шаг вперёд в этом направлении», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.