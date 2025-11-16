Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник хочет сделать произвольную программу «Евгений Онегин» более европейской

Гуменник хочет сделать произвольную программу «Евгений Онегин» более европейской
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, что хочет сделать свою произвольную программу «Евгений Онегин» более европейской.

«Решили сделать «Онегина» более европейским, поднять skating skills (навык катания на коньках. — Прим. «Чемпионата»), чтобы не было остановок, больше хореографии, работы корпуса. Это, конечно, тоже съедает силы. Но и я сам получаю больше удовольствия, когда программа более яркая. Даже те, кто не прыгает четверные, катаются очень хорошо, у них отличное скольжение. Чтобы соответствовать западному уровню, чтобы на их фоне не выбиваться, пришлось сделать шаг вперёд в этом направлении», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Гуменник объяснил решение не упрощать контент в программах подготовкой к Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android