Кондратюк назвал «Список Шиндлера» Липницкой своей любимой программой

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что программа олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой «Список Шиндлера» является для него любимой. Он отметил, что вдохновлялся прокатом экс-спортсменки в командном турнире зимних Игр в Сочи.

«Всегда стараюсь катать не просто прыжки, за исключением каких-то крайних случаев. В среднем всегда стараюсь эмоционально отыгрывать и катать в первую очередь программу, а не набор элементов, исполненных под музыку. Насчёт того насколько вживаюсь в роль – это уже судить не мне, а судьям, зрителям. Если есть какое-то улучшение, динамика положительная – значит, хорошо.

Наши программы с Юлией Липницкой очень разные. И в плане, как мне кажется, лирического героя, и в плане визуальной составляющей. Будем честны, программа Юлии — это одна из моих любимых программ в женском катании точно. Одна из трёх программ, которые я могу посмотреть, просто когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Потому что в её постановке, если мы берём командный турнир Сочи — это настолько тонко, настолько тяжело, настолько она создаёт атмосферу тяжести…

Повторюсь, это одна из моих любимых программ, всегда с удовольствием её пересматриваю. Вдохновлялся? Смотря что считать вдохновением. Заходы и прочее я не брал оттуда, но какое-то настроение, взгляды, чувства – наверное, да», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.