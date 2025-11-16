Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк назвал «Список Шиндлера» Липницкой своей любимой программой

Марк Кондратюк
Аудио-версия:
Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что программа олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой «Список Шиндлера» является для него любимой. Он отметил, что вдохновлялся прокатом экс-спортсменки в командном турнире зимних Игр в Сочи.

«Всегда стараюсь катать не просто прыжки, за исключением каких-то крайних случаев. В среднем всегда стараюсь эмоционально отыгрывать и катать в первую очередь программу, а не набор элементов, исполненных под музыку. Насчёт того насколько вживаюсь в роль – это уже судить не мне, а судьям, зрителям. Если есть какое-то улучшение, динамика положительная – значит, хорошо.

Наши программы с Юлией Липницкой очень разные. И в плане, как мне кажется, лирического героя, и в плане визуальной составляющей. Будем честны, программа Юлии — это одна из моих любимых программ в женском катании точно. Одна из трёх программ, которые я могу посмотреть, просто когда мне хочется насладиться фигурным катанием как искусством. Потому что в её постановке, если мы берём командный турнир Сочи — это настолько тонко, настолько тяжело, настолько она создаёт атмосферу тяжести…

Повторюсь, это одна из моих любимых программ, всегда с удовольствием её пересматриваю. Вдохновлялся? Смотря что считать вдохновением. Заходы и прочее я не брал оттуда, но какое-то настроение, взгляды, чувства – наверное, да», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

