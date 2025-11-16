Гуменник раскрыл, за кем наблюдает на международных стартах
Двукратный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, что на международных стартах наблюдает за двукратным чемпионом мира американцем Ильёй Малининым и японцами Сюном Сато и Юмой Кагиямой.
«Да, в этом сезоне с особым интересом смотрю международные соревнования, этапы Гран‑при. В этом сезоне, мне кажется, явные лидеры — Малинин, Сюн Сато, Юма Кагияма, хорошо катаются. Мне нравятся», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Гуменник на этапе Гран-при России в Москве завоевал бронзу. По сумме двух программ он получил от судей 265,76 балла.
