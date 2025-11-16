Бронзовый призёр Олимпиады Кондратюк рассказал о своих планах перед ЧР в Петербурге

Российский фигурист бронзовый призёр Олимпиады-2022 Марк Кондратюк поделился планами перед чемпионатом России — 2026. Соревнования пройдут с 17 по 22 декабря в Санкт-Петербурге.

«В конце ноября я выступаю на шоу в Китае, полечу в Пекин, так что сейчас чуть-чуть поспокойнее будет. Откатаю шоу и дальше буду готовиться к чемпионату России. Есть возможность немного переключиться, мне ещё номер нужно поставить. Есть чем заняться. Нужно новый номер поставить, старую программу вспомнить и четверной тулуп прыгнуть. Планы пока такие», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 16 ноября, Кондратюк одержал победу на четвёртом этапе Гран-при России — 2025/2026 в Москве. Он получил от судей 278,65 балла.