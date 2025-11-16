Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Семененко рассказал, как Глейхенгауз и Мишин одновременно предложили ему «Гладиатора»

Семененко рассказал, как Глейхенгауз и Мишин одновременно предложили ему «Гладиатора»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал, как хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз и тренер Алексей Мишин одновременно предложили ему программу «Гладиатор».

«В конце прошлого сезона Алексей Николаевич скидывает музыку, говорит: «Женя, послушай, это должно подойти». Я подумал, что согласен с его мнением, что это должно хорошо на меня лечь — характер музыки, темп, образ гладиатора должны мне подойти. Когда задумывались, с кем из хореографов можно посотрудничать, нашли интересным сотрудничество с группой Этери Георгиевны [Тутберидзе], непосредственно с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом].

Приезжаю на шоу, встречаюсь с Даниилом Марковичем — он мне говорит, что есть несколько вариантов для произвольной программы, один из которых он рекомендовал настоятельно. И именно это трек оказался тем, который мне скинул Алексей Николаевич! Судьба? Да, подумал, что два таких человека не могут ошибаться (улыбается). Подумал, что это должно смотреться хорошо», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

