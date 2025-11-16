Евгений Семененко поделился эмоциями от сотрудничества с Даниилом Глейхенгаузом

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко поделился эмоциями от сотрудничества с хореографом-постановщиком Даниилом Глейхенгаузом, работающем в штабе Этери Тутберидзе.

«Понравилось ли сотрудничество с Даниилом Глейхенгаузом? Да, очень понравилось, постановка проходила в позитивной атмосфере, было достаточно интересно. Подметил, что Даниил Маркович очень хорошо вникает в тему постановки, постоянно в его программах можно заметить отсылки на фильмы. Это говорит о том, что к работе подходят максимально целенаправленно и хорошо», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.