Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве

Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Комментарии

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями этапа Гран-при России в танцах на льду, который проходит в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 210,10 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 183,33 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Александра Степанова/Иван Букин — 210,10 балла.
  2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 183,33.
  3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36.
  4. Анна Коломенская/Артём Фролов — 175,36.
  5. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 172,16.
  6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 171,08.
Материалы по теме
Пример идеального судейства. Героизм Семененко уступил качеству Кондратюка в Москве
Пример идеального судейства. Героизм Семененко уступил качеству Кондратюка в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android