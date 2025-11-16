Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями этапа Гран-при России в танцах на льду, который проходит в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 210,10 балла.
Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 183,33 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36).
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Александра Степанова/Иван Букин — 210,10 балла.
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 183,33.
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36.
- Анна Коломенская/Артём Фролов — 175,36.
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 172,16.
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 171,08.
Материалы по теме
Комментарии