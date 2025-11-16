Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями этапа Гран-при России в танцах на льду, который проходит в Москве. По сумме двух программ они получили от судей 210,10 балла.

Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 183,33 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Итоговое положение: