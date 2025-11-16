Семененко — о сравнениях с Ягудиным: это пример, как должен выглядеть «Гладиатор»

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о сравнениях с Алексеем Ягудиным. Он, как и олимпийский чемпион 2002 года, имеет в своём репертуаре программу «Гладиатор». Сегодня, 16 ноября, Семененко занял второе место на этапе Гран-при России в Москве.

«Конечно, знаю, что Алексей [Ягудин] тоже катал «Гладиатора». Смотрел выступления, мне очень понравилось. В то время было меньше технических тонкостей в плане дорожек и вращений, но зато можно было разгуляться в плане постановки. «Зима» Ягудина и дорожка оттуда — это история фигурного катания. Постановка «Гладиатор» мне тоже очень понравилась, костюм был интересный. Это служит примером, как должен выглядеть «Гладиатор». Не косплей, однако этим стоит и нужно вдохновляться», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.