Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
00:05 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Семененко — о сравнениях с Ягудиным: это пример, как должен выглядеть «Гладиатор»
Евгений Семененко
Российский фигурист Евгений Семененко высказался о сравнениях с Алексеем Ягудиным. Он, как и олимпийский чемпион 2002 года, имеет в своём репертуаре программу «Гладиатор». Сегодня, 16 ноября, Семененко занял второе место на этапе Гран-при России в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Конечно, знаю, что Алексей [Ягудин] тоже катал «Гладиатора». Смотрел выступления, мне очень понравилось. В то время было меньше технических тонкостей в плане дорожек и вращений, но зато можно было разгуляться в плане постановки. «Зима» Ягудина и дорожка оттуда — это история фигурного катания. Постановка «Гладиатор» мне тоже очень понравилась, костюм был интересный. Это служит примером, как должен выглядеть «Гладиатор». Не косплей, однако этим стоит и нужно вдохновляться», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

