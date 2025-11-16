Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

«Это элита танцев на льду, такие редко рождаются». Канадский фигурист Лага — о Кацалапове

«Это элита танцев на льду, такие редко рождаются». Канадский фигурист Лага — о Кацалапове
Аудио-версия:
Канадский фигурист Закари Лага, выступающий в танцах на льду в дуэте с Марджори Лажуа, рассказал о своём отношении к серебряному призёру Олимпийских игр, чемпиону мира Никите Кацалапову.

«Золотой век танцев на льду для меня — с 2010-го по 2022-й, от Ванкувера до Пекина. Это эра Тессы, Скотта, Чарли, Мерил, Кацалапова и Сизерона.

Кацалапов всегда был для меня примером идеального партнёра. Я ведь и в танцы решил пойти из-за него. До этого катался в одиночке и ничего не собирался менять. А потом на катке у Марины Зуевой увидел Никиту — он тогда катал блюз. И я подумал: «Офигеть, в танцах на льду тоже есть крутые чуваки». До этого мне так не казалось. Никита ещё очень приятный парень, с ним было прикольно общаться. С тех пор у меня есть мечта — взять пару уроков на льду у Кацалапова. Может, когда-то и получится, сейчас это невозможно по куче разных причин.

Но Никита чертовски хорош на льду. Как и Гийом Сизерон — оба фигуристы от бога. Это элита танцев на льду, такие редко рождаются. Они для меня на самой верхушке пищевой цепочки в танцах», — приводит слова фигуриста Sports.

