Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Иван Букин объяснил, чем он был недоволен в прокате на Гран-при в Москве

Иван Букин объяснил, чем он был недоволен в прокате на Гран-при в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, объяснил, чем был недоволен в прокате на этапе Гран-при России в Москве. Пара победила с результатом 210,10 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

«Я больше доволен Сашкой, чем собой. Очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за короткий срок.

Что не устроило в выступлении? Немного перегорел. С самого утра жаждал кататься, был немного в нервозе. Долгое ожидание привело к тому, что когда вышел на прокат, подумал: «Спокойно, не надо рвать, потому что это может привести к моим ошибкам». Для меня это был сдерживающий прокат. А Сашка как та звезда, за которой я гнался, но не смог догнать. Она молодец», – передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android