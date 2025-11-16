Иван Букин объяснил, чем он был недоволен в прокате на Гран-при в Москве

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, объяснил, чем был недоволен в прокате на этапе Гран-при России в Москве. Пара победила с результатом 210,10 балла.

«Я больше доволен Сашкой, чем собой. Очень радостно, что этап прошел с тем ощущением, что мы прибавили и отработали те ошибки, которые могли исправить за короткий срок.

Что не устроило в выступлении? Немного перегорел. С самого утра жаждал кататься, был немного в нервозе. Долгое ожидание привело к тому, что когда вышел на прокат, подумал: «Спокойно, не надо рвать, потому что это может привести к моим ошибкам». Для меня это был сдерживающий прокат. А Сашка как та звезда, за которой я гнался, но не смог догнать. Она молодец», – передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.