Степанова объяснила, над чем они с Букиным будут работать перед чемпионатом России

Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, поделилась подробностями подготовки спортсменов к ЧР-2025. Она также высказалась о программе, которую фигуристы исполнили на этапе Гран-при России в Москве. Тандем занял первое место, набрав 210,10 балла.

«Музыка очень трогательная, берёт за душу, хотелось, чтобы каждый элемент был филигранным. В этом сложность программы, что всё в музыке. Немножко опустошена, рада, что мы сделали наш максимум в произвольной программе. В короткой была больше довольна нами. Сейчас навалилась резкая усталость.

Над чем будем работать до чемпионата России? Посмотрим, какие уровни поставили судьи. Думаю, конечно, увидим моменты, которые хотели бы улучшить. Этим займёмся. Есть время, чтобы уделить время каждому элементу», – передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.