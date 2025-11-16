Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

Семененко и Кондратюк сражались за золото, Петросян покоряла зал. Фото Гран-при в Москве

Аудио-версия:
15 и 16 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене» прошли соревнования в рамках четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию сезона-2025/2026.

В соревнованиях женщин не было равных Аделии Петросян, представляющей тренерский штаб Этери Тутберидзе. Фигуристка, отобравшаяся на ОИ-2026, опередила соперниц более чем на 20 баллов. Призёрами стали Алина Горбачёва и Ксения Гущина.

У мужчин борьбу за золото вели Марк Кондратюк и вернувшийся после травмы Евгений Семененко. Победу с небольшим преимуществом одержал ученик Светланы Соколовской. Бронзовым призёром стал Пётр Гуменник, допустивший немало ошибок. Лишь один балл уступил ему блестяще откатавший произвольную программу Макар Игнатов.

В соревнованиях танцевальных дуэтов уверенную победу одержали Александра Степанова и Иван Букин. Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, третьими — Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов.

Лучшие кадры произвольных программ сильнейших участников этапа Гран-при в Москве — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

