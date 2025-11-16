«Игнатов должен быть с медалью!» Плющенко раскритиковал судейство на Гран-при в Москве
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судейство на этапе Гран-при России в Москве заявив, что фигурист Макар Игнатов должен был получить более высокий балл.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
«Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Это все понимают и об этом все говорят! И все всё понимают, а в условиях изоляции от мировых стартов – это меганесправедливость к этому парню и к его работе! Мы очень расстроены и разочарованы, но мотивацию не теряем! Выводы сделали!» – поделился Плющенко в социальных сетях.
Игнатов получил от судей 264,80 балла и занял четвёртое место. Победителем стал Марк Кондратюк с результатом 278,65, серебро завоевал Евгений Семененко (274,91), бронзовым призёром стал Пётр Гуменник (265,76).
