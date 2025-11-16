Антон Сихарулидзе высказался об изменениях в фигурном катании

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поделился мнением насчёт изменений в фигурном катании. Он отметил, что необходимо изменить подготовку юных спортсменов для владения другими элементами программ, помимо прыжков.

– Вы следите за международными турнирами и повесткой, которая там существует на данный момент?

– Да, мы отсматриваем каждый турнир, каждого спортсмена, который может составить конкуренцию нашим ребятам. Фигурное катание в мире развивается и конкуренция невероятная. Нужно сказать, что сейчас немного другое направление судейства в фигурном катании — очень много внимания уделяется компонентам.

Чтобы нашим зрителям было понятно: это всё, кроме прыжков, – шаги, спирали, вращения. Судейское направление для того чтобы поднимать значимость компонентов, немного не бьётся с тем, как раньше у нас воспитывали наших молодых ребят: прыжки, прыжки, прыжки.

И вот сейчас мы много ведём работы с нашим тренерами, спортсменами. Кстати, и с родителями, которые постоянно требуют от тренеров, особенно когда мы говорим про маленьких наших фигуристов, «давайте прыжки, давайте прыжки». Есть ещё очень много всего в фигурном катании, помимо них, нам нужно перестроить даже подготовку наших юных спортсменов, чтобы в дальнейшем они здорово владели шагами, здорово владели вращениями. Но и не забывать про прыжки.

— Как вы стараетесь изменить эту тенденцию, заставить всё-таки фигуристов и тренерские коллективы думать о том, что есть ещё и фигурное катание – прежде всего катание, скольжение, вращения?

– Мы проводим семинары и судейские, и тренерские. Постоянно находимся в диалоге с нашими тренерами, объясняем им, настраиваем их на то, чтобы они уделяли больше внимания катанию, вращениям. Но повторюсь, здесь очень большое значение имеют родители. Потому что каждый родитель приходит и требует от тренера: «А где тройные? Где четверные?» В зависимости от возраста. И у нас как спрашивают, какого ты уровня спортсмен: «Что прыгаешь?» Тренер отвечает: «Четверной», «тройной». А сейчас родитель должен спрашивать: «Как катается?» а вторым вопросом: «Что прыгает?»

То есть сейчас фигурное катание поменялось, и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, теперь для того чтобы получать высокие оценки, программа должна быть максимально сбалансирована – и сложные элементы, но и невероятное воодушевленное катание и вращения, – сказал Сихарулидзе в эфире «Первого канала».