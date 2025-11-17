Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями этапа Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (США). По сумме двух программ они получили от судей 212,58 балла.

Вторыми стали представители Канады Маржори Лажуа и Захари Лага с результатом 197,16. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (192,61).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Танцы на льду. Итоговое положение:

Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 212,58 балла. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 197,16. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 192,61. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 186,69. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 186,03.