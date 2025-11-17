Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде
Комментарии

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями этапа Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (США). По сумме двух программ они получили от судей 212,58 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду. Произвольный танец
16 ноября 2025, воскресенье. 22:16 МСК
Окончено
1
США
2
Канада
3
Франция

Вторыми стали представители Канады Маржори Лажуа и Захари Лага с результатом 197,16. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (192,61).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 212,58 балла.
  2. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 197,16.
  3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 192,61.
  4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 186,69.
  5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 186,03.
Материалы по теме
Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при России в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android