Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде
Поделиться
Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями этапа Гран-при ISU в Лейк-Плэсиде (США). По сумме двух программ они получили от судей 212,58 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду. Произвольный танец
16 ноября 2025, воскресенье. 22:16 МСК
Окончено
1
США
2
Канада
3
Франция
Вторыми стали представители Канады Маржори Лажуа и Захари Лага с результатом 197,16. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (192,61).
Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 212,58 балла.
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 197,16.
- Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 192,61.
- Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 186,69.
- Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 186,03.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
00:00
- 16 ноября 2025
-
23:06
-
22:02
-
21:31
-
20:47
-
20:35
-
19:42
-
18:34
-
18:34
-
18:17
-
18:13
-
18:02
-
18:01
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:46
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:25
-
17:08
-
16:58
-
16:56
-
16:46
-
15:22
-
15:20
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:58