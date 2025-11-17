Сихарулидзе: Петросян и Гуменник прямо сегодня не должны быть в блестящей форме

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о подготовке Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпийским играм — 2026 в Милане (Италия).

– И Аделия Петросян, и Пётр Гуменник сейчас ведут подготовку к Олимпийским играм. И прямо сегодня они не должны быть в блестящей форме, потому что вся работа их тренеров выстраивается для того, чтобы здорово откататься в феврале. Спортсмен не может находиться постоянно в блестящей форме.

Они сейчас выходят на старт, пробуют программы, пробуют переставлять элементы, добавлять элементы, пробуют элементы ультра-си. В частности, Аделия здесь на турнире практически сделала четверной тулуп. И у них есть над чем работать – много работы впереди. Но я думаю, что более взвешенное катание мы увидим на чемпионате России. Ну, а блестящее ожидаем на Олимпийских играх в 2026 году.

– В любом случае всё-таки остаётся совсем немного времени до Олимпиады. Может быть, уже нужно как раз демонстрировать чистое катание, чтобы накапливать эту свободу и уверенность в том, что это всё есть? А мы всё равно наблюдаем определенные срывы.

– Да, пока чистого катания не хватает, нужно говорить откровенно. Есть срывы, и неважно, с каких это элементов – ультра-си или нет. Поэтому постоянно разговариваем с ребятами, с тренерами. Они действительно делают большую работу для того, чтобы и психологически, и технически быть готовыми к тому, чтобы катать свои действительно сложнейшие программы, но чисто. Это залог успеха – чистый прокат своих программ, – сказал Сихарулидзе в эфире Первого канала.