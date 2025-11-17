Алиса Лью выиграла Гран-при США, Губанова — 3-я

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла Гран-при США. За два проката она получила 214.27 балла. Второе место заняла японка Ринка Ватанабэ (210.96). Представительница Грузии Анастасия Губанова взяла бронзу. За два проката она получила 204,69 баллов.

Фигурное катание. Гран‑при ISU ‑ 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Женщины. Произвольная программа. Итоговое положение: