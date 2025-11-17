Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Гран-при ISU-2025/2026, США, женщины, результаты произвольной программы 17 ноября 2025

Алиса Лью выиграла Гран-при США, Губанова — 3-я
Комментарии

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла Гран-при США. За два проката она получила 214.27 балла. Второе место заняла японка Ринка Ватанабэ (210.96). Представительница Грузии Анастасия Губанова взяла бронзу. За два проката она получила 204,69 баллов.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2025, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
214.27
2
Ринка Ватанабэ
Япония
210.96
3
Анастасия Губанова
Грузия
204.69

Фигурное катание. Гран‑при ISU ‑ 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Женщины. Произвольная программа. Итоговое положение:

  1. Алиса Лью (США) — 214.27
  2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 210.96
  3. Анастасия Губанова (Грузия) — 204.69
  4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 204.29
  5. Старр Эндрюс (США) — 195.28
  6. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 188.22
  7. Леа Серна (Франция) — 175.05
  8. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 172.99
  9. Хана Ёсида (Япония) — 170.92
  10. Екатерина Куракова (Польша) — 163.77
  11. Вакаба Хигучи (Япония) — 159.40
  12. Джозефин Ли (США) — 147.28
