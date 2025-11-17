Даниелян: в целях на сезон — отстать от себя

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян озвучил свои цели на сезон-2025/2026.

— Какие цели ставишь перед собой на сезон?

— Я и моя команда хотим усложниться. На мемориале Панина-Коломенкина была ставка на презентацию программы и чистое исполнение, чтобы постановки запомнились. Хотели представить их перед болельщиками, перед судьями, чтобы всё было в надлежащем виде. Понятное дело, что идеально не вышло, но короткая была более-менее неплохая. В произвольной старался держать образ до конца. Цели — немного отстать от себя, от своих ожиданий, просто получать удовольствие от прокатов, от взаимодействия с публикой и от программ, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.