Даниелян: на чемпионате России я выступил отвратительно

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян высказался о своих выступлениях в сезоне-2024/2025. На чемпионате России он занял 16-е место.

— Как справился с неудачами в прошлом сезоне?

— Прошлый сезон был не очень плохим, на самом деле. На чемпионате России я отвратительно выступил, это правда. Но даже там смог найти плюсы, что вышел на произвольную. Хоть и все прыжки были на минус, я всё равно шёл, цеплялся зубами. Это небольшой плюсик в копилочку. С финалом случилось то, что случилось, ну не горевать же по этому поводу? Этапы хорошо откатал, если брать глобально. Это выглядело как катание спортсмена, который умеет делать элементы и наконец-то демонстрирует это на деле, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.