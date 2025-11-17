Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я люблю турецкие сериалы». Даниелян посоветовал, что посмотреть осенью

«Я люблю турецкие сериалы». Даниелян посоветовал, что посмотреть осенью
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян назвал свои любимые сериалы.

— Смотрел второй сезон «Уэнсдей»?
— Пока что я на предпоследней серии, осталась ещё одна. Не так много времени. Так получается, что немного не успеваю.

— Если сравнивать, какой сезон лучше?
— Мне больше понравился первый, там я был в восторге, а второй мне понравился чуть меньше.

— Назови три сериала, которые ты советуешь посмотреть?
— О господи, трудный вопрос! Давайте выберем что-то на осень, первое — «Дневники вампира». Я, честно говоря, люблю турецкие сериалы, посоветую «Лейлу», очень сложный психологически сериал. Третий — пускай будут «Отчаянные домохозяйки», это нужно смотреть где-то осенью-зимой, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Нужно отстать от себя, не докапываться, а делать выводы». Интервью с Артуром Даниеляном
Эксклюзив
«Нужно отстать от себя, не докапываться, а делать выводы». Интервью с Артуром Даниеляном
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android