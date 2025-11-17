«Я люблю турецкие сериалы». Даниелян посоветовал, что посмотреть осенью

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян назвал свои любимые сериалы.

— Смотрел второй сезон «Уэнсдей»?

— Пока что я на предпоследней серии, осталась ещё одна. Не так много времени. Так получается, что немного не успеваю.

— Если сравнивать, какой сезон лучше?

— Мне больше понравился первый, там я был в восторге, а второй мне понравился чуть меньше.

— Назови три сериала, которые ты советуешь посмотреть?

— О господи, трудный вопрос! Давайте выберем что-то на осень, первое — «Дневники вампира». Я, честно говоря, люблю турецкие сериалы, посоветую «Лейлу», очень сложный психологически сериал. Третий — пускай будут «Отчаянные домохозяйки», это нужно смотреть где-то осенью-зимой, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.