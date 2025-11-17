Фигурист Даниелян поделился эмоциями от работы тренером

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян рассказал о своём опыте работы детским тренером.

— С тобой так много детей желают сфотографироваться, почему-то очарованы именно тобой. Даже после всех выступлений ажиотаж был, как мне показалось, около тебя.

— После проката подходили мои ученики, спортсмены академии. Я с этого года тренирую фигуристов. Мне это нравится, отвлекает от самого себя. Да и в целом набираюсь опыта.

— Это не мешает твоим тренировкам?

— Нет. Когда я сам тренируюсь, то включён в свою работу. А когда занимаюсь со спортсменами, себя не трогаю лишний раз — нацелен на работу с ребятами, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.