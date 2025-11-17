Скидки
Фигурное катание

Даниелян: мне кажется, я подставляю себя и своих тренеров

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян высказался о своём подходе к соревнованиям, а также о реакции на неудачи.

— Ты часто говоришь про отстать от себя, как это проявляется?
— Я вешаю на себя большую ответственность. И мне всегда кажется, что я подставляю и себя, и своих тренеров. Просто нужно отстать от себя, потому что работу я выполняю хорошо. Мне просто нужно выходить на соревнования и выполнять всё так же хорошо, как и на тренировках. Не нужно до себя докапываться. И даже в случае не самого лучшего исхода, так сильно не копать — просто делать корректировки, выводы или найти другой подход. Для этого нужно время. Всем этим, по-хорошему, надо было раньше заниматься. Но я очень много думал, анализировал и к некоторым выводам пришёл.

— Можешь назвать себя рефлексирующим человеком?
— И да, и нет. Мне сложно сказать про самого себя. Люди, которые меня близко знают, наверное, смогут ответить на этот вопрос. А я даже сам себя не всегда могу понять. Я странный, со своими приколами, со своими загонами, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

