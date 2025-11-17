Скидки
Фигурное катание

«Появилась какая-то свежесть». Даниелян — о мужском одиночном на Олимпиаде-2026

«Появилась какая-то свежесть». Даниелян — о мужском одиночном на Олимпиаде-2026
Комментарии

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян признался, что будет болеть за всех фигуристов в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— На Олимпийских играх за кого будешь болеть помимо тех, кого уже отметили?
— Буду болеть за всех, все классные! Появилась какая-то свежесть, особенно в мужском одиночном катании: все примерно одного возраста, одно поколение доросло до этих времён. И эта свежесть даёт их прокатам и программам особенную крутость, какие-то фишки, за каждым интересно смотреть. Буду болеть и за Илюху Малинина, и за Мишку Шайдорова. Пусть у каждого получится свой максимум, а остальное рассудит лёд, судьи и прочее, главное, чтобы всё получилось, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

«Нужно отстать от себя, не докапываться, а делать выводы». Интервью с Артуром Даниеляном
«Нужно отстать от себя, не докапываться, а делать выводы». Интервью с Артуром Даниеляном
