«Появилась какая-то свежесть». Даниелян — о мужском одиночном на Олимпиаде-2026

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян признался, что будет болеть за всех фигуристов в мужском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— На Олимпийских играх за кого будешь болеть помимо тех, кого уже отметили?

— Буду болеть за всех, все классные! Появилась какая-то свежесть, особенно в мужском одиночном катании: все примерно одного возраста, одно поколение доросло до этих времён. И эта свежесть даёт их прокатам и программам особенную крутость, какие-то фишки, за каждым интересно смотреть. Буду болеть и за Илюху Малинина, и за Мишку Шайдорова. Пусть у каждого получится свой максимум, а остальное рассудит лёд, судьи и прочее, главное, чтобы всё получилось, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.