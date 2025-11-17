Туктамышева — о Валиевой: она в хорошей форме. Всем хочется, чтобы она вернулась

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева выразила надежду на успешное возвращение Камилы Валиевой на соревнования после дисквалификации.

— Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у неё всё получится? Может быть, твой пример вдохновит её на долгую карьеру.

— Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались буквально вчера. Она в хорошей форме, просто всё придёт не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперёд, который она сделала.

Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моём веку. Не хочется, чтобы это пропадало, — приводит слова Туктамышевой Sport24.