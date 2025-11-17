Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева — о Валиевой: она в хорошей форме. Всем хочется, чтобы она вернулась

Туктамышева — о Валиевой: она в хорошей форме. Всем хочется, чтобы она вернулась
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева выразила надежду на успешное возвращение Камилы Валиевой на соревнования после дисквалификации.

— Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у неё всё получится? Может быть, твой пример вдохновит её на долгую карьеру.
— Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались буквально вчера. Она в хорошей форме, просто всё придёт не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперёд, который она сделала.

Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моём веку. Не хочется, чтобы это пропадало, — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Материалы по теме
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android