Туктамышева ответила на вопрос об уровне женского катания на международных турнирах

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказала своё мнение о современном состоянии фигурного катания в мире.

— Следишь ли за международными стартами? Например, ты написала в телеграм-канале, что понравилась программа Гийома Сизерона.
— Мне безумно нравятся Сизерон в этом году и произвольный танец Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, просто он ещё немного не доделан до конца, когда будет на 100% — это может быть шедевром. Большая боль для меня, потому что мне сейчас нравятся и французский дуэт, и американский дуэт, а золото Олимпиады одно. Я не знаю, что делать. Была б моя воля — дала бы и одним, и другим (смеётся). Но смотря как катать будут, конечно.

— Уровень женского катания в мире поднялся?
— Конечно, столько тройных акселей, были попытки четверных прыжков. Я не скажу, что фигурное катание сейчас просело. В этом году к Олимпиаде, например, японская сборная готова по максимуму разорвать пьедестал в Милане, очень сильная команда собирается, есть и другие фигуристки, — приводит слова Туктамышевой Sport24.

