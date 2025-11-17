«Пускай каждый сам себя реализовывает». Роднина — о возможном возвращении Трусовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила вероятность возвращения на соревнования серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

В августе 2025 года она впервые стала мамой, Александра родила сына Михаила. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

«Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Всё зависит от её амбиций и желания. У всех свободная дорога — пускай каждый сам себя реализовывает, насколько он способен.

После рождения ребёнка сложно возвращаться в спорт. Даже после родов на работу женщине прийти сложно. Без четверных прыжков (смеётся)», — приводит слова Родниной Sport24.