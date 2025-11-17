Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Топ-5 машин». Туктамышева — о готовности Петросян и Гуменника к ОИ—2026

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о готовности российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Думаю, и Аделия, и Пётр могут очень хорошо себя проявить. Если они подойдут в хорошей форме — это будет очень достойно. Какие места займут, не знаю, но это точно будет очень хорошо. Это будет конкурентоспособно. Топ-5 машин, есть такой мем (смеётся). Просто любые разговоры по поводу Олимпиады сейчас и Аделию, и Петра будут отвлекать. Им лучше сейчас ничего не читать, ничего не слышать, а идти своей дорогой», – приводит слова Туктамышевой Sport24.

В сентябре 2026 года Петросян и Гуменник выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине (Китай) и завоевали право выступать на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

