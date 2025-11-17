Скидки
Роднина: спорт интересен соревнованиями, а не шоу и «Ледниковыми периодами»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что потеряла интерес к этому виду спорта в нашей стране после отстранения российских фигуристов от международных турниров.

«Когда нет соревнований, мне неинтересно следить за нашим фигурным катанием. Спорт интересен соревнованиями, а не шоу и «Ледниковыми периодами».

Для меня наши соревнования мелковаты. Это всё равно вариться в одной кастрюле», — приводит слова 76-летней Родниной Sport24.

Напомним, российские фигуристы, как и подавляющее большинство других спортсменов нашей страны, не принимают участие в международных турнирах с 2022 года из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

