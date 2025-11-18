Ягудин: русские — нереальная и мегаталантливая нация, мы даже из трагедии сделали бренд

Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что считает русскую нацию одной из самых талантливых в мире.

«Почитайте русскую литературу, классику. Там очень много и красочно описано, кто живёт в нашей стране. Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти — это, конечно, касается девушек, но и мужики иногда тоже могут! Мы и кашу из топора сварить можем. И так далее. Это всё описано уже. Это всё про нас. И это правда.

Мы делаем Олимпиаду в Сочи. Сколько говорили: разве в Сочи может пройти зимняя Олимпиада? Да! Прошла! Мы даже из трагедии, когда колечко сжалось и не расслабилось на открытии, сделали бренд. У нас на Евровидении артисты по потолку ходили вверх тормашками. Чемпионат мира по футболу тоже вспомните. Мы правда можем делать мегакрутые проекты. Но порой у нас есть вот это «на авось», «и так сойдёт», — приводит слова Ягудина Legalbet.

Напомним, Ягудин также является трёхкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров.