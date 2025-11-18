«Наконец всё прошло удачно». Губанова — о выступлении на этапе ГП ISU в США

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, оценила своё выступление на этапе Грап-при ISU в Лэйк-Плэсиде (США). Губанова заняла третье место на соревнованиях, набрав 204,69 балла.

«Эта медаль многое для меня значит, потому что последние несколько сезонов по какой-то причине на этапах Гран-при я каталась не так хорошо, однако наконец здесь всё прошло удачно, так что действительно счастлива.

После того как успешно выступила на двух этапах Гран-при, у меня появилась ещё большая мотивация работать усерднее — не только над прыжками, но и над вращениями и шагами, чтобы всё было на четвёртом уровне, ведь это очень важно. Я также хочу делать больше прокатов программы полностью, чтобы мне было легче кататься, даже когда есть смена часовых поясов.

Cейчас просто хочу немного отдохнуть, а моими следующим соревнованием станет чемпионат Европы», – приводит слова Губановой аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.