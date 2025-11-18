Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Наконец всё прошло удачно». Губанова — о выступлении на этапе ГП ISU в США

«Наконец всё прошло удачно». Губанова — о выступлении на этапе ГП ISU в США
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, оценила своё выступление на этапе Грап-при ISU в Лэйк-Плэсиде (США). Губанова заняла третье место на соревнованиях, набрав 204,69 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2025, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
214.27
2
Ринка Ватанабэ
Япония
210.96
3
Анастасия Губанова
Грузия
204.69

«Эта медаль многое для меня значит, потому что последние несколько сезонов по какой-то причине на этапах Гран-при я каталась не так хорошо, однако наконец здесь всё прошло удачно, так что действительно счастлива.

После того как успешно выступила на двух этапах Гран-при, у меня появилась ещё большая мотивация работать усерднее — не только над прыжками, но и над вращениями и шагами, чтобы всё было на четвёртом уровне, ведь это очень важно. Я также хочу делать больше прокатов программы полностью, чтобы мне было легче кататься, даже когда есть смена часовых поясов.

Cейчас просто хочу немного отдохнуть, а моими следующим соревнованием станет чемпионат Европы», – приводит слова Губановой аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Экс-россияне сорвали прокат и лишились золота. А у мужчин победил эмоциональный француз
Экс-россияне сорвали прокат и лишились золота. А у мужчин победил эмоциональный француз
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android