Фигурное катание

Софью Леонтьеву планируют выписать из больницы в среду

Выписка российской фигуристки Софьи Леонтьевой из больницы запланирована на среду, 19 ноября, о чём «Матч ТВ» сообщил со ссылкой на слова тренера спортсменки Александра Свинина.

Ранее фигуристка получила на тренировке серьёзную травму – порез с осложнением, после чего была госпитализирована и перенесла операцию.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, в связи с травмой партнёрши были вынуждены пропустить этап Гран-при в Москве, который прошёл 15 и 16 ноября.

«Соне сегодня [17 ноября] вытащили последнюю трубку [из пальцев] для отвода гноя. Сказали, что если всё будет нормально, то выпишут в среду», — приводит слова Свинина «Матч ТВ».

«Поднялась температура и вздулись пальцы». Леонтьева — о причинах снятия с ГП в Москве
