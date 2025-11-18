«Винить машиниста — нет даже мысли». Вдова Александра Гришина — о его гибели

Анастасия Гришина, вдова трагически погибшего в августе 2025 года спортивного комментатора Александра Гришина, раскрыла детали гибели её мужа.

Гришин много лет проработал на комментаторской позиции на соревнованиях по фигурному катанию. Осенью 2025 года стало известно, что его заменит Василий Соловьёв.

«В тот день, когда это случилось, Саша встречался с коллегой журналистом. Они в общих чертах обсуждали идею развития фигурного катания в регионах. Чтобы не только в крупных городах, но в деревнях и сёлах у ребят была возможность заниматься фигурным катанием, и перспективные детишки-«алмазики» могли потом раскрыть свой талант. Оба были очень увлечены этой темой, наверное, поэтому и засиделись.

Саша поехал домой на электричке. Должен был выйти на нашей станции «Депо». По этой же ветке мы с Сашей взяли квартиру в ипотеку в Южной Битце. И, видимо, он задумался, заработался и вышел на станции «Битца». Позвонил мне, сказал: «Настя, я вот тут». Время позднее, час ночи. Я говорю: «Наверное, и электричек уже нет». Мы отключились, чтобы посмотреть расписание…

Саша оставался на том же перроне, куда приехал, никакие пути он не переходил… Через минуту я перезвонила, он ответил, что есть какая-то электричка. Видимо, расписание посмотрел. Я не успела сказать, чтобы он взял такси, как в телефоне возникло секундное замешательство, и я только услышала Сашин голос: «Да ладно…» и связь прервалась…

Потом я общалась со следователем, смотрела запись видео произошедшего. В тот момент у Саши выпала связка ключей, на которой висел брелок «Тройка». У нас до этого пару раз возникали проблемы с проездным на входе и выходе со станции, поэтому мы договорились, что держим брелок в руке…

Ключи упали на рельсы, и Саша спрыгнул с платформы за ними. И когда поднимался обратно, локтями уже был на платформе, из-за поворота (станция дугообразная, а не прямая) появился поезд. Подняться на платформу Саша не успел…

От поворота, откуда появилась электричка, до него по времени — пять-семь секунд. В тот день был страшный ливень, скользко, высокая платформа…

Винить машиниста — нет даже мысли. В той ситуации он ничего не смог бы сделать. Ни машинист, ни Саша — никто не виноват. И надеюсь, что машиниста поезда не уволили, потому что для него это тоже трагедия…

Если Господь решил, что это должно случиться здесь и сейчас, то так и будет — ничто этого не изменит», – приводит слова Анастасии Гришиной журнал «Мир фигурного катания».