Фигуристка Хуснутдинова поделилась эмоциями от общения с Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова поделилась впечатлениями от общения со своим новым тренером Этери Тутберидзе.

– Поговорим о вашей новой группе. Какая Этери Георгиевна в работе?

– Этери Георгиевна строгая, но справедливая. Первое время, конечно, я смотрела на неё с небольшим страхом. Сейчас определённое волнение, если не страх, остаётся, и мне кажется, это нормально. Кажется, будто бы все так на неё смотрят. В этом есть и уважение, и какая-то доля трепета. Даже на взрослых людей это работает.

– Сильно волновались, когда только проходили просмотр в группе?

– Разумеется, переживала, волновалась. Первые тренировки проходили очень волнительно, потом стало попроще, потихоньку вливалась. Рада, что меня взяли в команду Этери Георгиевны. Хочется взять максимум от работы с ней, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.