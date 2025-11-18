Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Хуснутдинова поделилась эмоциями от общения с Этери Тутберидзе

Фигуристка Хуснутдинова поделилась эмоциями от общения с Этери Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова поделилась впечатлениями от общения со своим новым тренером Этери Тутберидзе.

– Поговорим о вашей новой группе. Какая Этери Георгиевна в работе?
– Этери Георгиевна строгая, но справедливая. Первое время, конечно, я смотрела на неё с небольшим страхом. Сейчас определённое волнение, если не страх, остаётся, и мне кажется, это нормально. Кажется, будто бы все так на неё смотрят. В этом есть и уважение, и какая-то доля трепета. Даже на взрослых людей это работает.

– Сильно волновались, когда только проходили просмотр в группе?
– Разумеется, переживала, волновалась. Первые тренировки проходили очень волнительно, потом стало попроще, потихоньку вливалась. Рада, что меня взяли в команду Этери Георгиевны. Хочется взять максимум от работы с ней, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Фигурист Лутфуллин оценил победу Дины Хуснутдиновой на Гран-при в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android