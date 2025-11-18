Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о плюсах и минусах нового возрастного ценза

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, боится ли сталкиваться с изменениями в организме из-за взросления, а также высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– Не боитесь возможных проблем, связанных с ростом и изменением организма? Это ведь напрямую влияет и на прыжки, и на технику.

– Я понимаю, что могут быть сложности, это естественный процесс. Нужно будет через это пройти. Все фигуристки через это проходят. Конечно, раньше было немного иначе, Алина Загитова уже в 15 лет выиграла Олимпиаду, в 16 лет чемпионат мира. Мне только сейчас 16 лет, и я провожу свои первые взрослые старты.

Конечно, не я принимала это решение по возрастному цензу, но мне кажется, что новые правила более правильные, они позволяют рассчитывать на долгую карьеру. Возможно, так как переход во взрослые сейчас происходит позже, в каком-то смысле держать организм и прыжки будет полегче, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.