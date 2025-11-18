Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о плюсах и минусах нового возрастного ценза

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о плюсах и минусах нового возрастного ценза
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, боится ли сталкиваться с изменениями в организме из-за взросления, а также высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– Не боитесь возможных проблем, связанных с ростом и изменением организма? Это ведь напрямую влияет и на прыжки, и на технику.
– Я понимаю, что могут быть сложности, это естественный процесс. Нужно будет через это пройти. Все фигуристки через это проходят. Конечно, раньше было немного иначе, Алина Загитова уже в 15 лет выиграла Олимпиаду, в 16 лет чемпионат мира. Мне только сейчас 16 лет, и я провожу свои первые взрослые старты.

Конечно, не я принимала это решение по возрастному цензу, но мне кажется, что новые правила более правильные, они позволяют рассчитывать на долгую карьеру. Возможно, так как переход во взрослые сейчас происходит позже, в каком-то смысле держать организм и прыжки будет полегче, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Эксклюзив
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android