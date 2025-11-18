Новая звезда группы Тутберидзе рассказала, как вдохновлялась Загитовой

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, что вдохновлялась в детстве олимпийской чемпионкой (2018) Алиной Загитовой.

– Вы новая звезда в группе Тутберидзе с татарскими корнями. Наверняка и сами болели в своё время за Валиеву и Загитову?

– Особенно сильно я болела за Алину Загитову. И за Камилу, конечно, тоже болела, и за всех наших девочек. Но именно за Алину особенно активно, потому что тогда я сама как раз начинала кататься, смотрела фигурное катание, видела её победы, и они меня очень вдохновляли.

Было особенно приятно с ней пообщаться здесь, в Казани, когда она брала у меня интервью после победы. С ней очень легко и весело, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.