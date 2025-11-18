Фигуристка Хуснутдинова рассказала о тренировках на криминальной окраине Казани

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, как проходили её тренировки на криминальной окраине Казани.

– В Казани вы тренировались на катке в посёлке на окраине города – в Юдине. Не самое спокойное место, не было страшно там вечером?

– Кировский район, конечно, не самый безопасный, я это знаю (смеётся). Бывало страшновато выходить на улицу. Родители и тренеры нам вообще запрещали гулять после того, как посмотрят криминальные новости. Но в целом там было неплохо.

– Ваша спортшкола «Стрела» известна больше своими кёрлингистами. Не пересекалась с ними?

– Нет, мы с ними практически не виделись. Они же тренируются в «Баско», а мы катались в основном в Юдине, — сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.