Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хуснутдинова – о Глейхенгаузе: он не всегда весёлый, может быть и серьёзным, строгим

Хуснутдинова – о Глейхенгаузе: он не всегда весёлый, может быть и серьёзным, строгим
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала об атмосфере сотрудничества со своим новым тренерским штабом, а также о взаимоотношениях с фигуристками-одногруппницами.

– В основном взаимодействие у вас идёт с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом? Он отвечает за позитив в группе?
– Нет, конечно же, не только с ним. С ним легко и интересно, но он не всегда с нами весёлый, работа – в первую очередь, поэтому когда надо – он может быть и серьёзным, и строгим. В то же время и Сергей Викторович Дудаков, наоборот, может и пошутить, когда это необходимо, чтобы разбавить атмосферу. Он далеко не всегда серьёзный, как может показаться. Мне комфортно работать со всеми тренерами в нашей команде.

– Вы сейчас тренируетесь вместе с Алисой Двоеглазовой, Аделией Петросян. Учитесь чему-то у девочек? С кем уже удалось подружиться?
– Я со всеми в принципе хорошо общаюсь. У нас в группе сложилось хорошее, теплое понимание. Все друг друга поддерживают, атмосфера на катке очень приятная. Здорово, когда рядом с тобой спортсменки такого уровня, мы учимся друг у друга, а я стараюсь не отставать, сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Эксклюзив
«Даже взрослые смотрят на Этери Георгиевну с трепетом». Новая татарская прима Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android