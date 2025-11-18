Хуснутдинова – о Глейхенгаузе: он не всегда весёлый, может быть и серьёзным, строгим

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала об атмосфере сотрудничества со своим новым тренерским штабом, а также о взаимоотношениях с фигуристками-одногруппницами.

– В основном взаимодействие у вас идёт с Даниилом Марковичем Глейхенгаузом? Он отвечает за позитив в группе?

– Нет, конечно же, не только с ним. С ним легко и интересно, но он не всегда с нами весёлый, работа – в первую очередь, поэтому когда надо – он может быть и серьёзным, и строгим. В то же время и Сергей Викторович Дудаков, наоборот, может и пошутить, когда это необходимо, чтобы разбавить атмосферу. Он далеко не всегда серьёзный, как может показаться. Мне комфортно работать со всеми тренерами в нашей команде.

– Вы сейчас тренируетесь вместе с Алисой Двоеглазовой, Аделией Петросян. Учитесь чему-то у девочек? С кем уже удалось подружиться?

– Я со всеми в принципе хорошо общаюсь. У нас в группе сложилось хорошее, теплое понимание. Все друг друга поддерживают, атмосфера на катке очень приятная. Здорово, когда рядом с тобой спортсменки такого уровня, мы учимся друг у друга, а я стараюсь не отставать, сказала Хуснутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.