Алина Загитова поспорила на поджопники с Петром Гуменником на этапе ГП в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова заключила забавный спор с фигуристом Петром Гуменником на Гран-при России в Москве. Гуменник занял итоговое третье место на этапе.

— Хочешь поспорим? Ты говоришь, что всё сделаешь, а я тоже надеюсь, что ты всё сделаешь. Но если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь — один поджопник. Достаточно равноценно, я считаю. Ты можешь предложить свою альтернативу.

— Ну, поджопники — звучит заманчиво. Давай на них остановимся, — сказали спортсмены во влоге Загитовой для Первого канала.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.